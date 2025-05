Principal líder sindical do Panamá pede asilo na embaixada da Bolívia

O poderoso sindicato da construção Suntracs mantém um forte embate com o governo panamenho por conta de uma reforma nas pensões, entre outras questões. Saúl Méndez decidiu pedir asilo depois que o governo fechou uma cooperativa do Suntracs e prendeu Jaime Caballero por suposta lavagem de dinheiro.

Um dos principais articuladores desses protestos é o Suntracs, considerado por Mulino como "uma máfia".

Também aderiram à greve os sindicatos dos trabalhadores do setor bananeiro e os professores, motivados tanto pela questão da Seguridade Social quanto pelo recente acordo com Washington que permite o envio de tropas dos Estados Unidos ao país para ajudar na proteção do canal do Panamá.

Os sindicatos também se opõem ao apoio manifestado por Mulino à reabertura de uma mina de cobre a céu aberto de capital canadense, que foi fechada pela Suprema Corte panamenha no final de 2023, em meio a protestos que quase paralisaram o país, organizados pelo Suntracs e por grupos ambientalistas.