Polícia francesa encontra por acaso busto roubado de Jim Morrison

Busto do cantor da banda The Doors foi roubado em 1988 no cemitério Père Lachaise, em Paris. Objeto acabou sendo encontrado durante uma busca policial na casa de um executivo investigado por falsificação de documentos.Um busto de Jim Morrison que adornava o túmulo do vocalista no cemitério Père Lachaise, em Paris, e que havia sido roubado há 37 anos foi encontrado por acaso durante uma busca policial, anunciou a polícia da capital francesa nesta segunda-feira (19/05). A escultura, desaparecida desde 1988, foi encontrada durante uma busca conduzida pela Brigada Financeira e Anticorrupção da polícia parisiense na casa de um executivo que está sob investigação por falsificação de documentos contábeis. "Descoberta insólita", escreveu a polícia francesa, ao divulgar imagens do achado. O busto do cantor e letrista da banda de rock The Doors havia sido colocado em seu túmulo em 1981 para comemorar o décimo aniversário da morte do músico. Sete anos depois, foi roubado. A escultura foi criada pelo artista croata Mladen Mikulin e foi roubada durante a noite, sem que os ladrões deixassem pistas. À época do roubo, a escultura, que pesa mais de 100 quilos, já que estava toda grafitada e sem o nariz. Mas ainda não está claro se agora a escultura vai voltar para o seu lugar original. Benoît Gallot, curador do cemitério Père-Lachaise, disse ao jornal Le Figaro: "A polícia não entrou em contato conosco, então não sei se o busto nos será devolvido". Morte cercada de mistério Morrison, figura icônica do grupo The Doors, morreu em Paris em 1971, aos 27 anos. Até hoje fãs de rock visitam o túmulo dele, um dos mais famosos do cemitério Père Lachaise, onde também repousam muitos outros famosos, como Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Yves Montnad, Édith Piaf e Sarah Bernhardt. As circunstâncias exatas da morte do cantor ainda são cercadas de mistério. A maioria dos relatos iniciais afirmava que ele morreu de parada cardíaca em sua banheira. Mas, em 2007, o jornalista francês Sam Bernett afirmou em um livro que amigos próximos e familiares criaram a versão oficial da morte de Morrison para limpar a reputação do cantor. Bernett disse que Morrison, na verdade, morreu de overdose de heroína no banheiro de uma boate que o jornalista possuía na época, a Rock 'n' Roll Circus, na Rive Gauche de Paris. Pilar da contracultura O Doors, uma banda de Los Angeles, era um dos grupos de rock mais conhecidos do final dos anos 1960 e início dos anos 1970 e um pilar da contracultura. Entre seus maiores sucessos estão Riders on the storm, Light my fire e The end. Em fevereiro, Paris batizou uma ponte em homenagem ao icônico cantor, localizada a poucos passos do bairro boêmio de Marais, onde ele morou. as (Efe, AFP)