ONU enviou 90 caminhões com ajuda a Gaza (porta-voz)

Três dias após Israel anunciar uma retomada limitada da ajuda, "as Nações Unidas recolheram hoje cerca de 90 caminhões carregados no posto de Kerem Shalom e os enviaram à Faixa de Gaza", informou o porta-voz do secretário-geral da ONU.

Israel havia anunciado hoje a entrada de 100 caminhões de ajuda humanitária da ONU na Faixa de Gaza, que transportavam, principalmente, farinha, comida para bebês e suprimentos médicos, após os 93 caminhões da véspera e uma dezena na segunda-feira, dia em que a passagem pela fronteira foi retomada.

Os suprimentos devem ser descarregados imediatamente após o cruzamento da fronteira e embarcados em outros caminhões, na Faixa de Gaza. No entanto, nenhum suprimento deixou essa área até o momento.

Segundo o porta-voz, isso ocorre porque as autoridades de Israel somente haviam autorizado as equipes da ONU a passar por "uma área muito congestionada" que não consideram "segura, na qual era muito provável que houvesse saques, devido à privação prolongada" das últimas semanas. Ainda assim, ele espera que os primeiros caminhões cheguem aos armazéns da ONU nas próximas horas, antes de a ajuda ser distribuída à população.

O volume de ajuda ainda está longe do que entrava no território palestino antes do bloqueio, em março. Durante o cessar-fogo de 42 dias no começo do ano, 4.000 caminhões de ajuda entraram por semana na Faixa de Gaza, segundo a organização.