ONU adverte para risco de retomada do conflito na Síria

O enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, alertou nesta quarta-feira (21) para o risco de uma retomada do conflito no país, que tenta se reconstruir após décadas de ditadura de Bashar al-Assad.

Apesar dos alertas importantes, Pedersen expressou satisfação com o anúncio do levantamento das sanções americanas sobre a Síria e com a decisão da União Europeia de fazer o mesmo, considerando uma resposta às esperanças dos sírios de "sucesso" na transição do país.

Pedersen também condenou mais uma vez os ataques israelenses "inaceitáveis" em território sírio. E expressou preocupação com o aumento de ataques do grupo Estado Islâmico em várias partes da Síria.

