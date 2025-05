Microsoft, Europol e EUA atacam infraestrutura de vírus amplamente usado em roubo de dados

A Microsoft e a Europol anunciaram, nesta quarta-feira (21), que trabalharam juntas, com a participação do governo dos Estados Unidos, para neutralizar a infraestrutura que permitiu a disseminação de um vírus de origem russa e a venda de informações obtidas por meio dele.

Entre meados de março e meados de abril, a Unidade de Crimes Cibernéticos (DCU) da Microsoft identificou aproximadamente 394.000 computadores que executam o software do sistema operacional Windows infectados com o Lumma Stealer em todo o mundo.

O caso também foi levado à Justiça dos EUA, especificamente a um tribunal da Geórgia, que aprovou a adoção de medidas para deter a propagação do vírus.

Trabalhando com a Europol, o Departamento de Justiça dos EUA e o Centro de Controle de Crimes Cibernéticos do Japão (JC3), a Microsoft bloqueou, suspendeu ou removeu com sucesso aproximadamente 2.300 endereços de internet que formavam a espinha dorsal do Lumma.

O Departamento de Justiça dos EUA também conseguiu tomar o controle da entidade central do ecossistema Lumma, o que dificultou o uso da plataforma dedicada à revenda de dados roubados pelo vírus.