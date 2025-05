Metz e Reims empatam (1-1) e vão decidir vaga na Ligue 1 no jogo de volta

Metz e Reims empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (21), numa primeira partida tensa do playoff que vale uma vaga na Ligue 1 da próxima temporada, deixando tudo em aberto para o jogo de volta.

Esse duelo decisivo será disputado na quinta-feira da semana que vem no Stade Auguste Delaune, do Reims, que antes, no sábado (24), vai disputar a final da Copa da França contra o Paris Saint-Germain.