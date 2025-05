Menino sequestrado por dissidentes das Farc é libertado na Colômbia

Integrantes da dissidência liderada pelo guerrilheiro conhecido como "Ivan Morsdisco" ingressaram na casa do menino na noite de 3 de maio e o levaram junto com sua babá, que foi liberada horas depois, acrescentou o Ministério da Defesa.

Um grupo dissidente das Farc libertou Lyan Hortúa, um menino de 11 anos sequestrado durante 18 dias no sudoeste da Colômbia, em meio ao maior pico de violência no país desde a assinatura do acordo de paz, informou a Defensoria do Povo nesta quarta-feira (21).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Peço "a todos os grupos armados que respeitem o direito internacional humanitário, que respeitem a vida e a liberdade de todas as pessoas, especialmente a das crianças", disse Iris Marín Ortiz, defensora do povo colombiano, em comunicado sobre a libertação do menor.

"Meu filho sofre de inflamação pulmonar [pneumonite] e não pode receber atenção médica", declarou a mãe da criança, Angie Bonilla, na rede colombiana RCN, dias antes.

Depois do sequestro de Lyan, os colombianos da região de Vale do Cauca, no sudoeste do país, saíram às ruas em manifestações para exigir respeito aos direitos das crianças.

O sequestro de menores não é novidade no país: entre 2019 e 2023, mais de 1.100 crianças foram vítimas desse delito, segundo o Ministério Público. Além disso, a Justiça aponta que os grupos armados recrutam um menor a cada dois dias na Colômbia.