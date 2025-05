Jony Ive, lendário designer da Apple, se une à OpenAI

Jony Ive, o lendário designer da Apple, que liderou a criação do iPhone, se juntará com sua equipe à OpenAI com "a missão de projetar uma família de dispositivos" que facilitem o uso da inteligência artificial (IA), anunciou, nesta quarta-feira (21), a empresa por trás do ChatGPT. Tecnicamente, a jovem startup io, fundada por Ive, será absorvida pela OpenAI, explicou seu diretor-executivo, Sam Altman, em um vídeo publicado na rede social X.

Segundo a imprensa, a operação avalia a io em cerca de 6,5 bilhões de dólares (36,8 bilhões de reais, na cotação atual). Consultada pela AFP, a OpenAI não deu detalhes. "Os produtos que usamos para nos conectar e acessar uma tecnologia inimaginável têm décadas de antiguidade", explica Ive no vídeo, apresentado como um diálogo com Altman em um café de San Francisco. "Portanto, o lógico é pensar que há algo além", acrescenta. Ive e a OpenAI já colaboram há dois anos, lembrou Altman, em uma parceria que deu origem a "desenhos concretos".

O diretor da OpenAI lembrou que Ive está por trás de criações icônicas da Apple, como o iPhone e o MacBook Pro, e afirmou que uma nova tecnologia transformadora como a IA exige uma maneira revolucionária de interagir com ela. "Acho que esta tecnologia merece algo melhor" do que ter que digitar perguntas em um computador, disse. Altman revelou que a equipe de Ive já desenvolveu um protótipo, sem dar mais detalhes. "É a peça de tecnologia mais incrível que o mundo já viu", assegurou.

A startup sediada em San Francisco terminou a gravação com uma mensagem em que afirma esperar compartilhar os frutos dessa aliança no desenvolvimento do dispositivo no próximo ano. A batalha da IA generativa, tecnologia capaz de criar conteúdos a partir de um simples comando por escrito ou de voz, é travada principalmente no campo de seu uso cotidiano. Os grandes atores do setor lançaram assistentes digitais na forma de aplicativos, mas ainda não apresentaram nenhum dispositivo específico.