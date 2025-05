Inaceitável: ONU reage a disparos de Israel na direção de grupo de diplomatas

A ONU disse nesta quarta-feira, 21, que está tentando fazer com que a ajuda seja entregue em meio às preocupações com saques e restrições impostas pelo Exército israelense.

De acordo com a ONU, a maior parte dos suprimentos que entrou no território palestino desde a segunda-feira estava parados no lado de Gaza da passagem de Kerem Shalom, fronteira com Israel. Os caminhões não puderam avançar porque a estrada autorizada pelo Exército israelense era perigosa demais.

Mais tarde, um funcionário da ONU informou que mais de uma dúzia de caminhões que deixaram a área da passagem chegaram a armazéns no centro de Gaza na noite de quarta-feira. Ele falou sob condição de anonimato.

Israel disse que 100 caminhões cruzaram para Gaza na quarta-feira.