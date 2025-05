Hansi Flick renova com o Barcelona até 2027

O Barcelona, recentemente campeão espanhol e da Copa do Rei, anunciou nesta quarta-feira (21) a ampliação do contrato do técnico Hansi Flick por mais um ano, até junho de 2027. "O Barcelona e Hansi Flick chegaram a um acordo para a renovação, que o vinculará ao clube até 30 de junho de 2027", informou a diretoria catalã em comunicado.

"Em seu primeiro ano, transformou o Barcelona em um dos adversários mais temidos da Europa", acrescenta a nota. O alemão, que no dia 29 de maio completará um ano à frente do Barça, teve uma temporada vitoriosa, conquistando a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol. A única decepção veio na Liga dos Campeões, com a eliminação na semifinal diante da Inter de Milão. O Barça lembrou da primeira vitória no estádio Mestalla sobre o Valencia (2 a 1), na primeira rodada do Espanhol: "Nesse primeiro jogo, os 'culés' viraram o placar para chegar à vitória".