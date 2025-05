Governo Trump aceita Boeing 747 de presente do Catar para ser novo Air Force One

O governo Trump aceitou um Boeing 747 de presente do Catar para ser usado como o novo Air Force One, segundo um comunicado divulgado pelo Pentágono nesta quarta-feira, 21.

O Departamento de Defesa vai "trabalhar para garantir medidas de segurança adequadas" na aeronave para torná-la segura para o uso pelo presidente, disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell. Ele acrescentou que o avião foi aceito "de acordo com todas as regras e regulamentos federais."