Governo de Cuba diz que situação do sistema elétrico é grave

O governo de Cuba reconheceu nesta quarta-feira que a situação do sistema elétrico do país é grave, com "longas horas de apagão" devido ao mau estado de suas usinas termoelétricas, à falta de financiamento para o seu reparo e à escassez de combustível.

"A situação é grave neste momento, muito difícil, longas horas de apagão", disse o diretor da Unión Eléctrica de Cuba (UNE), Alfredo López, em um programa da TV cubana.