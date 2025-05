Google inclui anúncios em buscas com IA em sua luta contra ChatGPT

A incorporação da publicidade tem sido uma das principais questões em torno da grande popularidade dos chatbots de IA generativa, que têm evitado interromper a experiência do usuário com anúncios.

No entanto, a publicidade continua sendo a base financeira do Google, respondendo por mais de dois terços de sua receita. A crescente popularidade dos chatbots gerou preocupações em Wall Street sobre os lucros futuros do Google.

"O futuro da publicidade impulsionada pela IA não está para chegar, já está aqui", disse Vidhya Srinivasan, vice-presidente do setor de anúncios e comércio do Google.

"Estamos reinventando o futuro da publicidade e das compras: anúncios que não interrompem, mas ajudam os clientes a descobrir um produto ou serviço", acrescentou.

O AI Mode do Google, lançado na terça-feira, parece ser a resposta direta da empresa à crescente ameaça do ChatGPT da OpenAI, que desvia consultas de pesquisa e enfraquece o modelo de negócios do Google.