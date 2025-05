Gilgeous-Alexander recebe seu primeiro prêmio de MVP da NBA

O canadense Shai Gilgeous-Alexander, astro do Oklahoma City Thunder, foi reconhecido nesta quarta-feira (21) com o seu primeiro prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada regular da NBA, à frente do sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Gilgeous-Alexander foi o cestinha da temporada regular com uma média de 32,7 pontos e levou a jovem equipe do Thunder à melhor marca da liga com 68 vitórias e 14 derrotas.