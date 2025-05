'Fusterlândia', um charmoso vilarejo de mosaicos em Cuba

Localizado no oeste de Havana, este modesto vilarejo de pescadores poderia ter permanecido em anonimato, como tantos outros, se este artista não tivesse morado ali.

Em 1994, o artista cubano José Fuster decorou com mosaicos a entrada de sua casa no vilarejo de Jaimanitas. O efeito foi "contagioso": trinta anos depois, essa comunidade se transformou em uma gigantesca e exuberante obra de arte.

Toda semana, milhares de turistas visitam o lugar para admirar as fachadas, prédios, esculturas e portais cobertos com cerâmica ou mosaicos, em uma explosão de cores e de formas surrealistas.

Quando se mudou para Jaimanitas, Fuster, nascido em 1946 em Caibarién, já era um artista reconhecido, com uma extensa carreira como pintor, gravador e ceramista. No entanto, "os formatos das telas, das cerâmicas, me pareciam pequenos", explica o artista à AFP.

Ele começou decorando a entrada de sua casa, depois o quintal, e terminou transformando a sua residência em uma autêntica obra de arte, que agora serve de museu para sua própria coleção: murais, esculturas gigantes, mosaicos, cerâmicas pintadas e poemas gravados.

Entre elas, a 'Mesa Cubana' presta homenagem a figuras e emblemas da história do país, enquanto a 'Torre del Galo' é uma obra de quatro metros de altura coberta com azulejos coloridos.