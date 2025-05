Disparos israelenses durante visita de diplomatas à Cisjordânia gera indignação internacional

O Exército israelense reconheceu nesta quarta-feira (21) ter realizado disparos "de advertência" durante uma visita de diplomatas estrangeiros organizada pela Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada, o que provocou ampla condenação internacional.

A Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, acusou as forças israelenses de terem disparado "diretamente com munição real contra uma delegação diplomática credenciada" perto de Jenin, no norte da Cisjordânia, onde Israel lançou uma ofensiva militar.