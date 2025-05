'Daremos a vida': agricultores rejeitam novo reservatório do Canal do Panamá

Magdalena Martínez sempre viveu em uma margem do rio Indio, mas sua casa ficará submersa por causa do novo reservatório do Canal do Panamá e, assim como seus vizinhos, pensa em resistir até o final.

Toda sua família nasceu nesse povoado de casas com latrinas e cerca de 200 moradores dedicados ao cultivo de aipim, milho, arroz e banana, e à criação de animais.

A casa de Martínez tem dois quartos e uma cozinha com uma mesa, poucos utensílios de plástico e um par de panelas. Não possui televisão, embora possam assistir ao YouTube em seus celulares quando o sinal permite.

Mas tudo pode mudar com as obras previstas para assegurar a operação do canal do Panamá, a via que conecta o Caribe com o Pacífico e parte em dois o istmo centro-americano.

"Me sinto mal com essa ameaça que temos", disse Martínez à AFP, enquanto prepara uma xícara de café e cai um temporal no povoado.