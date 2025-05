Conheça a inspiração para o Domo Dourado, sistema de defesa anunciado por Donald Trump

O plano do presidente dos EUA, Donald Trump, para um Domo Dourado (Golden Dome) que protegeria os Estados Unidos contra mísseis de longo alcance foi inspirado, ao menos em parte, pelas defesas antimísseis em múltiplas camadas de Israel. Trump anunciou o conceito de US$ 175 bilhões no Salão Oval na terça-feira, 20, dizendo que o sistema colocaria armas dos EUA no espaço pela primeira vez e estaria "totalmente operacional" até o final de seu mandato, no início de 2029 - embora um funcionário norte-americano familiarizado com o programa tenha dito que pode levar mais tempo.

As defesas em várias camadas de Israel, frequentemente chamadas coletivamente de Domo de Ferro (Iron Dome), desempenharam um papel crucial na proteção do país contra foguetes e mísseis lançados pelo Irã e por grupos militantes aliados no conflito desencadeado pelo ataque do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023. O sofisticado sistema, desenvolvido ao longo de décadas com considerável apoio dos EUA, é capaz de detectar disparos inimigos e só entra em ação se o projétil estiver em rota para atingir uma área populosa ou infraestrutura militar ou civil sensível. Líderes israelenses dizem que o sistema não garante 100% de proteção, mas atribuem a ele a prevenção de grandes danos e inúmeras mortes.

Veja a seguir um panorama do sistema de defesa aérea em camadas de Israel: Arrow (Seta ou Flecha) Desenvolvido com os EUA, é projetado para interceptar mísseis de longo alcance. O Arrow, que opera fora da atmosfera, foi usado para interceptar mísseis lançados por rebeldes houthis apoiados pelo Irã no Iêmen e pelo próprio Irã em dois confrontos diretos no ano passado.

David’s Sling (Funda de Davi) Também desenvolvido com os EUA, é destinado à interceptação de mísseis de médio alcance, como os que o grupo militante Hezbollah, do Líbano, possui. Foi acionado em várias ocasiões durante a guerra contra o Hezbollah, que terminou com um cessar-fogo no ano passado. Iron Dome (Domo de Ferro)

Desenvolvido por Israel com apoio dos EUA, é especializado em derrubar foguetes de curto alcance. Interceptou milhares de foguetes desde que foi ativado no início da década passada - incluindo salvas lançadas pelo Hamas e pelo Hezbollah. Israel afirma que sua taxa de sucesso é superior a 90%. Iron Beam (Raio de Ferro) Israel está desenvolvendo um novo sistema para interceptar ameaças com tecnologia a laser. O país afirma que esse sistema será revolucionário, pois será muito mais barato de operar do que os sistemas atuais.