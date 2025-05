Trump cita 'ótima reunião de amor' com republicanos para pressionar aprovação de projeto de lei

"Não tem problema se o Senado fizer algumas mudanças no projeto de lei", afirmou. "Queremos fortalecer o Medicaid e o Medicare e reduzir fraudes", acrescentou, ao reiterar que, caso o projeto de lei não seja aprovado, haverá aumento de impostos. "Qualquer republicano que não considera aprová-lo, é um tolo. É um ótimo projeto de lei para os EUA".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 20, que teve "uma reunião de amor ótima" com o Partido Republicano, após visitar o Capitólio para pressionar os integrantes a aprovarem o "grande e lindo projeto de lei" que tramita na Câmara americana. Para repórteres, ele mencionou que não está "perdendo a paciência" com a questão.

Rússia e Ucrânia

Questionado, Trump também mencionou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com quem disse ter tido "uma ótima conversa" na segunda (19), e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, estão dialogando. Segundo o republicano, a escolha do Vaticano para sediar as negociações entre os dois países é positiva: "é um ótimo local".