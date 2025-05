Trump anuncia 'Domo de Ouro', sistema de defesa contra mísseis que custará US$ 175 bi

"Prometi que faria um sistema de escudo contra ataques de mísseis, e estou fazendo. O Canadá também quer fazer parte do Domo de Ouro e estamos em conversas sobre os custos dessa proteção para eles", afirmou o presidente. Ele acrescentou que o sistema será capaz de defender o país até mesmo de mísseis disparados a partir do espaço. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, complementou: "protegeremos o nosso país de mísseis balísticos, hipersônicos, nucleares e de drones."

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 20, o lançamento do novo sistema de defesa antimísseis do país, batizado de "Domo de Ouro". Segundo o republicano, o projeto custará US$ 175 bilhões e deverá estar concluído até o fim de seu mandato, em um prazo estimado entre "dois anos e meio e três anos". Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump afirmou que o sistema garantirá aos EUA "quase 100%" de proteção contra ataques.

Trump destacou ainda que toda a estrutura será desenvolvida nos Estados Unidos, utilizando materiais de origem nacional. Segundo ele, US$ 25 bilhões do seu projeto de lei tributária serão destinados à construção do sistema. "É fácil garantir financiamento para alguns projetos, como o Domo. Já temos todo o financiamento", disse. "Não temos um sistema de defesa aéreo atualmente no país. Temos apenas armas muito poderosas que espero nunca usá-las. O Domo é perto da perfeição do que é possível fazer hoje em relação à defesa."

O presidente também minimizou relatos sobre um possível aumento da presença militar russa na Finlândia. "Vamos ver o comportamento da Rússia. Nós estamos em um momento bem crítico do conflito. Qualquer nova sanção sobre os russos, será determinação minha", afirmou. Ao final da coletiva, Trump fez um breve comentário sobre seu projeto de lei tributário: "não haverão cortes no Medicaid".