Trump anuncia a construção do escudo antimísseis "Domo Dourado" para os EUA

No final de janeiro, Trump assinou um decreto para desenvolver um "Domo de Ferro americano" ou, segundo a Casa Branca, um escudo antimísseis total para proteger o território dos EUA.

O sistema estará operacional até o final de seu mandato, garantiu Trump, e custará no total "cerca de 175 bilhões de dólares [R$ 990,7 bilhões] quando estiver concluído".

"Durante a campanha prometi aos americanos que construiria um escudo antimísseis de ponta", disse Trump no Salão Oval da Casa Branca.

Segundo uma agência apartidária do Congresso americano, o valor estimado de um sistema de interceptação baseado no espaço, capaz de neutralizar um número limitado de mísseis balísticos intercontinentais, varia entre 161 bilhões e 542 bilhões de dólares (entre R$ 911 bilhões e R$ 3 trilhões) ao longo de 20 anos.

A expressão "Domo de Ferro" refere-se a um dos sistemas de defesa de Israel que protege o país contra ataques com mísseis, foguetes e também drones.

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, acrescentou que o sistema é destinado a proteger o território "de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, drones, sejam eles convencionais ou nucleares".

Esse sistema já interceptou milhares de foguetes desde que entrou em operação em 2011. Tem uma taxa de interceptação de cerca de 90%, segundo a empresa militar israelense Rafael, que ajudou em seu desenvolvimento.

Israel desenvolveu inicialmente o "Domo de Ferro" por conta própria após a guerra do Líbano de 2006, antes de contar com o apoio dos Estados Unidos, que contribuíram com conhecimento técnico e bilhões de dólares em financiamento.

Trump já havia mencionado esse projeto de escudo antimísseis durante sua campanha, mas especialistas alertam que esses sistemas foram originalmente concebidos para responder a ataques de curto e médio alcance, e não para interceptar mísseis de alcance intercontinental capazes de atingir os EUA.