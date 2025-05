Senado americano aprova nomeação de pai do genro de Trump como embaixador em Paris

Kushner, um magnata do setor imobiliário, passou um ano em uma prisão federal após sua condenação em 2004 a dois anos de prisão por fraude fiscal, antes de receber o indulto presidencial no primeiro mandato de Trump na Casa Branca.

O Senado dos Estados Unidos aprovou na noite de segunda-feira a nomeação de Charles Kushner, pai do genro do presidente Donald Trump e indultado pelo republicano ao final de seu primeiro mandato, como novo embaixador do país na França.

A votação foi de 51 votos a favor e 45 contrários à nomeação.

O novo embaixador chegará a Paris no momento em que as relações entre os dois países, aliados históricos, e com a Europa em geral passam por um momento de tensão devido às ameaças de guerra comercial do presidente americano.

Charles Kushner é pai do genro de Trump, Jared Kushner, casado com sua filha Ivanka. Jared atuou no primeiro mandato de Trump como conselheiro para o Oriente Médio.

O novo embaixador na França, de 71 anos, também será o embaixador do país no principado de Mônaco.