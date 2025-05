Rubio espera que Rússia apresente condições para cessar-fogo na Ucrânia em alguns dias

"Em algum momento bastante próximo, talvez em alguns dias, talvez esta semana, a parte russa apresentará as condições", declarou Rubio durante uma audiência no Senado.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou nesta terça-feira (20) que espera que a Rússia apresente, nos próximos dias, as linhas gerais para estabelecer um cessar-fogo com a Ucrânia.

Na segunda-feira, o presidente americano Donald Trump falou por telefone separadamente com Zelensky e seu par russo, Vladimir Putin, depois que funcionários russos e ucranianos se reuniram em Istambul, Turquia, na sexta-feira, para as primeiras conversas diretas sobre o conflito que já dura mais de três anos.

No entanto, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou Moscou de querer utilizar o processo para ganhar tempo e fazer avanços no terreno.

Depois do telefonema com Trump, Putin afirmou estar disposto a colaborar com a Ucrânia em um "memorando" que descreva um possível roteiro e várias abordagens para acabar com a guerra.

sct/md/erl/llu/cjc/lm/rpr