Reino Unido suspende negociações de livre comércio com Israel e convoca embaixadora em Londres

O governo britânico anunciou, nesta terça-feira (20), a suspensão das negociações sobre um acordo de livre comércio com Israel, impôs novas sanções aos colonos na Cisjordânia e convocou a embaixadora do país em Londres, devido ao conflito em Gaza.

As equipes de emergência da Faixa de Gaza relataram nesta terça-feira a morte de pelo menos 44 pessoas nos bombardeios de Israel, que intensificou nos últimos dias as operações militares no território palestino devastado.