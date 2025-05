Reino Unido e UE fecham acordo de defesa e comércio 5 anos após Brexit

Nove anos após o referendo do Brexit e cinco anos após oficializar a saída do bloco europeu, Reino Unido e União Europeia fecharam nesta segunda-feira, 19, um acordo de defesa, cooperação e comércio, em um importante movimento de reaproximação e alinhamento, acelerado pela volta de Donald Trump ao poder.

No entanto, a parte mais importante do acordo é uma parceria de segurança que reforçará a cooperação em defesa entre os dois lados do Canal da Mancha. Empresas britânicas terão acesso a um fundo de defesa de € 150 bilhões (R$ 957 bilhões) criado pelo bloco.

Segundo o que foi acertado, a União Europeia permitirá que os britânicos usem portões eletrônicos na Europa ao cruzar as fronteiras. Além disso, viajar com animais de estimação também será mais fácil.

"É muito importante e significativo que o Reino Unido esteja voltando para o centro da Europa no que diz respeito a forças armadas e defesa", disse Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics. A parte comercial e do movimento de pessoas, segundo ele, seria um bônus menos valioso.

O pacto foi concebido para aproximar as duas partes no momento em que os EUA sinalizam uma redução no seu compromisso com a segurança europeia. O acordo também reflete a ambição de Starmer de redefinir as relações com o bloco.

"Estamos concluindo uma nova parceria estratégica que trará benefícios em termos de segurança, imigração, preços de energia, agroalimentar, comércio e outras áreas, reduzindo custos, criando empregos e protegendo nossas fronteiras", disse o premiê ao lado de Von der Leyen e do presidente do Conselho Europeu, António Costa. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.