Putin diz estar pronto para negociar; papa se oferece para sediar diálogo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin afirmou a Donald Trump, nesta segunda, 19, em um telefonema de duas horas, que está pronto para iniciar negociações de paz com a Ucrânia. Em Roma, o governo italiano anunciou a disposição do papa Leão XIV em sediar as conversas no Vaticano. Após a conversa com Trump, Putin afirmou à TV estatal que a Rússia está disposta a trabalhar com a Ucrânia em um memorando sobre "um eventual tratado de paz" entre os dois países. Ele considerou que as discussões com Kiev estão na "direção certa".

No entanto, pouco depois das declarações de Putin, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse que não tinha detalhes sobre esse memorando, mas expressou sua disposição para estudar a oferta russa. A próxima rodada de negociação poderia ser no Vaticano, segundo a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que tornou pública uma oferta do papa Leão XIV. A possibilidade de uma nova rodada de negociação foi discutida por Trump em um segundo telefonema, desta vez com vários líderes europeus e Zelenski. Na conversa, os principais aliados da Ucrânia concordaram em "aumentar a pressão" sobre Moscou com o reforço das sanções, segundo o gabinete do chanceler alemão, Friedrich Merz, que participou da ligação. Fracasso Na semana passada, as delegações de Rússia e Ucrânia se encontraram pela primeira vez desde 2022 na Turquia para reiniciar os diálogos diretos. A reunião revelou o abismo que separa as posições dos dois países.