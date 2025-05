Procuradora-geral do Equador, famosa por investigar o tráfico, deixa o cargo

A procuradora-geral do Equador, Diana Salazar, anunciou, nesta terça-feira (20), que deixará o cargo após cumprir seu mandato de seis anos, durante o qual se tornou célebre por processar o ex-presidente Rafael Correa e revelar a infiltração do narcotráfico nos sistemas judicial e penitenciário.

Em 2023, ela revelou como funcionários do Judiciário e penitenciários beneficiaram o narcotraficante Leandro Norero em troca de dinheiro e luxos. Segundo Salazar, o caso chamado Metástasis é a pedra angular da "narcopolítica" no Equador.

Sua firmeza diante de casos emblemáticos de corrupção, como o FIFA Gate e as propinas pagas pela Odebrecht, lhe deram reconhecimento internacional. Em 2024, ela foi nomeada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista americana Time.

"Meu propósito nunca foi me perpetuar no poder. Agarrar-se aos postos, aos cargos, não faz bem ao país, a um Estado que clama por institucionalidade como o nosso", disse a advogada de 43 anos na gravação difundida na conta da Procuradoria no X.

A procuradora denunciou que ela e sua família foram alvo de racismo e ameaças de morte. Em dezembro passado, ela deu à luz sua segunda filha.

"A avaliação final será feita pela cidadania, será contada sobre as estruturas desmanteladas, as sentenças obtidas e os grandes e pequenos casos que estremeceram o país, mas que demonstraram que quando as coisas são feitas com retidão de intenção, a verdade vem à tona", expressou Salazar na mensagem desta terça-feira.

Niels Olsen, presidente do Congresso, destacou que a procuradora "serviu ao país com caráter, firmeza e tenacidade".