Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo flutuaram nesta terça-feira e fecharam no vermelho, em meio à incerteza geopolítica em torno das negociações sobre o programa nuclear do Irã e a guerra na Ucrânia.

O barril do Brent para julho caiu 0,24%, aos US$ 65,38, e o WTI para junho fechou em baixa de 0,21%, aos US$ 62,56.