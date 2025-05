Países da UE concordam em suspender todas as sanções contra a Síria

Os países da União Europeia (UE) concordaram nesta terça-feira (20) em suspender todas as sanções econômicas contra a Síria, para ajudar na recuperação do país, informaram fontes diplomáticas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na semana passada o fim das sanções de seu país contra a Síria.

As novas autoridades sírias, que derrubaram o governo de Bashar al-Assad, pediam o fim das sanções devastadoras adotadas pelos países ocidentais.

A UE já havia anunciado em fevereiro a suspensão de algumas medidas restritivas que afetavam a economia síria.

Diplomatas da UE disseram que o acordo deve acabar com as sanções que isolavam os bancos sírios do sistema global e congelavam ativos do banco central.