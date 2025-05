Oito meses após lesão, Rodri volta a jogar pelo Manchester City

O camisa 16 entrou no lugar do atacante Erling Haaland no final do segundo tempo, durante vitória do City sobre o Bournemouth por 3 a 1, pelo Campeonato Inglês, no Etihad Stadium.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Rodri, de 28 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em um jogo contra o Arsenal no dia 22 de setembro do ano passado.

O City tem mais um jogo até o final da temporada, no domingo, contra o Fulham, pela última rodada do Inglês, além do Mundial de Clubes da Fifa, entre junho e julho. Além disso, Rodri também poderá disputar o 'Final Four' da Liga das Nações da Uefa pela seleção espanhola.

Sua ausência pesou muito no rendimento do time de Manchester, que não chegou a lutar pelo título da Premier League e foi eliminado no playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola melhorou na segunda metade da temporada e conseguiu entrar na zona de classificação para a Champions, mas ainda precisa confirmar sua vaga.