Mauro Vieira contradiz Lula: não houve convite à China para tratar regulação do TikTok

Vieira foi questionado pelo senador Sergio Moro (União-PR) na Comissão de Relações Exteriores do Senado sobre o episódio protagonizado pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ao pedir a palavra durante o jantar de Lula com Xi Jinping, em Pequim, e fazer críticas ao Tiktok. O ministro respondeu que Lula pediu auxílio de Janja para tratar o assunto, mas negou ter havido convites. "Não houve convite para nenhuma autoridade chinesa vir, isso não há", disse.

As críticas de Janja teriam sido referentes a efeitos nocivos de conteúdos veiculados nas redes sociais, em especial contra crianças e adolescentes. Segundo noticiado pelo portal G1, ela também teria dito que o algoritmo da rede social favorece a direita.

Em Pequim, Lula declarou que foi ele quem tocou no tema da regulamentação, ao solicitar a Xi Jinping o envio de uma autoridade para debater a regulamentação das redes, e só então Janja teria pedido a palavra. "A Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e as crianças", disse o presidente.

Mauro Vieira, que estava presente no jantar, relatou que o presidente fez menção ao tema das regulamentações e que pediu auxílio de Janja no tema. "Foi dito o seguinte: não é possível que se deixe que em plataformas digitais que haja a divulgação de temas de pornografia, pedofilia e dos famosos desafios que correm nas redes digitais, que levaram à morte de uma criança de 8 anos há pouco tempo em Brasília por um desafio de inalar desodorante", disse o ministro.

O fato ganhou notoriedade porque as declarações de Janja durante o jantar teriam quebrado o protocolo diplomático e causado constrangimento nas delegações presentes. A primeira-dama se defendeu durante um evento do Ministério dos Direitos Humanos na segunda-feira, 19, com a alegação de que aproveitou o espaço para tratar o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.