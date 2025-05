Marcha do Silêncio completa 30 anos no Uruguai marcada pela morte de Mujica

"Não sabemos se o silêncio será rompido, mas seguimos comprometidas com a denúncia, com o que construímos como sociedade, com a consciência de que o terrorismo de Estado ocorrido no passado está determinando nosso presente", disse à AFP Elena Zaffaroni, integrante do coletivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Na mesma linha, María Bellizzi afirma que é preciso "saber a verdade, tudo o que fizeram, onde estão (os desaparecidos), quem são os genocidas".

Bellizzi, de 100 anos, e outras mães receberam o reconhecimento do governo uruguaio na segunda-feira por sua busca incansável, que ela acredita ter começado em 1977. O desaparecimento de seu filho, Andrés Humberto Bellizzi, naquele ano na Argentina, permanece sem resposta.