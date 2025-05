Mãe elefante fica mais de 5 horas tentando salvar filhote que morreu atropelado

Ao ver o pequeno animal, vítima de atropelamento, embaixo do caminhão que o atingiu, a mãe elefante tentou, por algumas vezes, empurrar o veículo que pesa toneladas. O caso aconteceu na Malásia, no último dia 11 de maio, e ganhou notoriedade nos veículos de comunicação locais e, posteriormente, nas redes sociais.

A elefante demonstrou aflição ao ver o filho preso nas ferragens do caminhão que o atingiu. Em um gesto que muitos considerariam impensado para um animal, ela permaneceu ao lado do filhote morto até a chegada das autoridades. Não há informações sobre o estado de saúde dela ou sobre seu paradeiro após o acidente.

Motorista envolvido no acidente não agiu de forma "irresponsável", diz polícia

O motorista, de aproximadamente 28 anos, contou às autoridades que não avistou o filhote, somente o elefante adulto e ao desviar do animal maior, acabou atingindo o menor. Segundo o homem, que transportava aves no momento da colisão, o pequeno elefante "surgiu de repente na estrada".

O chefe de polícia que investiga o caso, Zulkifli Mahmood, afirmou que o motorista não agiu com irresponsabilidade e que o caso foi uma colisão acidental. As informações da investigação apontaram que o condutor do veículo é inocente, pois a estrada estava com baixa iluminação e havia neblina, o que dificultou a visão.