Iñárritu celebra em Cannes os 25 anos de 'Amores Brutos'

O filme, que também revelou Gael Garcia Bernal, reúne três histórias sobre diferentes aspectos da sociedade mexicana. "Amores Brutos" estreou no ano 2000 na Semana da Crítica e venceu o ganhou o grande prêmio.

"O milagre é que armazenamos todas essas latas de filmes na cinemateca da Universidade do México", disse ele. "Essas latas estão há 25 anos(lá), como vinho".

O cineasta disse que filmou uma grande quantidade de material e que muito ficou de fora da edição. Por isso, está preparando uma instalação artística sobre com a produção remanescente.

Antes da exibição de uma cópia restaurada nesta terça-feira no Cannes Classics, Iñárritu participou com Garcia Bernal, de um evento paralelo ao Festival, para relembrar a filmagem.

A instalação será apresentada em setembro e outubro na Fundação Prada, em Milão, e depois em Los Angeles e no México. Os locais contarão com projetores de 35 mm em salas escuras, com várias telas, explicou.

-"Muito deprimido"-

O começo foi difícil, disse o diretor, porque quando ele e o roteirista Guillermo Arriaga apresentaram o projeto às autoridades mexicanas para apoio, eles foram rejeitados.