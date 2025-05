Grupo chinês de baterias CATL estreia na Bolsa de Hong Kong com alta de 16%

As ações do grupo chinês de baterias CATL fecharam nesta terça-feira com alta de 16% em seu primeiro dia na Bolsa de Hong Kong, que com 4,6 bilhões de dólares (26 bilhões de reais) representa a maior oferta pública inicial do mundo em 2025.

Fundada em 2011 na cidade de Ningde, leste da China, a CATL é líder global do setor e produz mais de um terço das baterias para os veículos elétricos vendidos no mundo.