França planeja construir uma prisão de segurança máxima na Amazônia

A ala faria parte de uma prisão de US$ 450 milhões (R$ 2,5 bilhões) anunciada em 2017, com previsão de conclusão até 2028 e capacidade para 500 detentos.

O Ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, anunciou planos para construir a ala de alta segurança durante uma visita oficial à Guiana Francesa no sábado. Ele afirmou em uma publicação no Facebook que 15 das 60 vagas da ala seriam reservadas para radicais islâmicos.

A prisão seria construída em Saint-Laurent-du-Maroni, cidade na fronteira com o Suriname que já recebeu prisioneiros enviados por Napoleão III no século XIX, alguns dos quais foram enviados para a famosa Ilha do Diabo, na costa da Guiana Francesa.

O anúncio irritou muitos na Guiana Francesa, um departamento francês ultramarino localizado na América do Sul. A região já foi uma colônia infame, conhecida por manter presos políticos franceses, incluindo o Capitão do Exército Alfred Dreyfus, acusado de espionagem.

Dreyfus foi encarcerado na Ilha do Diabo, uma colônia penal que funcionou por um século e foi retratada no romance francês best-seller "Papillon", que mais tarde foi transformado em dois filmes.

Jean-Paul Fereira, presidente interino do coletivo territorial da Guiana Francesa, uma assembleia de 51 legisladores que supervisiona os assuntos do governo local, disse que eles ficaram surpresos com o anúncio, já que o plano de construir uma ala de alta segurança nunca foi discutido com eles previamente.

"É, portanto, com espanto e indignação que os membros eleitos da Coletividade descobriram, juntamente com toda a população da Guiana, as informações detalhadas no Le Journal Du Dimanche", escreveu ele em um comunicado publicado no domingo nas redes sociais.