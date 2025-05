Evo Morales está fora das próximas eleições na Bolívia

Simpatizantes de Morales tentaram registrar sua candidatura até a noite de segunda-feira pelo Partido de Ação Nacional Boliviano (Pan-bol), mas a legenda não tem reconhecimento jurídico, explicou o secretário de Câmara do TSE, Luis Fernando Arteaga.

"O Pan-bol tem sua pessoa jurídica cancelada, portanto não podem registrar candidatos", disse Arteaga em uma entrevista coletiva.

Morales escolheu o Pan-bol na última hora, após renunciar em fevereiro passado ao governante Movimento ao Socialismo (MAS), que ficou sob controle do presidente Luis Arce, seu ex-aliado.

O TSE anulou a pessoa jurídica do Pan-Bol no início do mês, porque o partido não superou 3% dos votos nas últimas eleições presidenciais, em 2020. A medida também afetou outra legenda, a Frente Para a Vitória (FPV), pela mesma razão.

O ex-presidente não fez nenhum comentário, mas seus seguidores anunciaram protestos, como bloqueios de estradas a partir desta terça-feira.