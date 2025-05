EUA limitará as condições de acesso às vacinas contra a covid-19

Essa mudança de política tem como objetivo alinhar as diretrizes americanas com as de outros países desenvolvidos, como os da União Europeia, justificaram duas autoridades da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), a agência americana reguladora de medicamentos, Marty Makary e Vinayak Prasad, em um editorial.

"Enquanto os demais países ricos limitam as recomendações de vacinação aos adultos idosos (no geral, para as pessoas maiores de 65 anos) ou a quem tem alto risco de desenvolver uma forma grave da covid-19, os Estados Unidos adotaram uma abordagem uniforme para todas as faixas etárias", escreveram no texto publicado na revista médica The New England Journal of Medicine.

A FDA recomendará, de agora em diante, doses de reforço contra a covid-19 somente para pessoas de 65 anos ou mais, ou para aquelas entre 6 meses e 64 anos que apresentam ao menos um fator de risco de desenvolver uma forma grave da doença.

No entanto, a definição desses fatores de risco é um recorte muito amplo e inclui desde a asma até a aids, passando por diabetes, obesidade, esquizofrenia ou ainda fumar e não fazer atividades físicas.

Segundo esses parâmetros, entre 100 e 200 milhões de americanos provavelmente continuariam cumprindo as condições de vacinação, afirmaram Makary e Prasad.