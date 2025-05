Elon Musk planeja gastar 'muito menos' dinheiro para financiar campanhas políticas

Elon Musk planeja gastar "muito menos" dinheiro para financiar campanhas eleitorais, declarou, nesta terça-feira (20), à margem do Fórum Econômico do Catar, após destinar mais de 290 milhões de dólares (cerca de 1,6 bilhão de reais) para apoiar candidatos republicanos antes das eleições americanas de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Musk é a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio estimado em 423 bilhões de dólares (cerca de 2,3 trilhões de reais), segundo o site da revista Forbes, quase o dobro do segundo da lista, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg (com cerca de 1,2 trilhão de reais).

Após o sucesso eleitoral de Donald Trump —a quem Musk dirigiu a maior parte de seu apoio financeiro— e a obtenção da maioria republicana na Câmara dos Representantes, o chefe da Tesla se envolveu, em março, em uma eleição local em Wisconsin.

Apoiou economicamente o republicano Brad Schimel, candidato a um assento na Suprema Corte desse estado no norte dos Estados Unidos, cuja eleição teria inclinado a balança da instância para a direita.

Nos Estados Unidos, ao contrário dos juízes federais, os magistrados locais são eleitos e quase todos têm uma filiação política conhecida. Os juízes federais, por outro lado, são nomeados pelo poder Executivo, que é guiado, em partes, por suas afinidades políticas.