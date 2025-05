Dias antes de Roland Garros, Djokovic diz que não tem pressa para encontrar novo treinador

O tenista sérvio Novak Djokovic, atualmente número 6 no ranking da ATP, disse nesta terça-feira (20) que não tem pressa para encontrar um novo treinador para substituir Andy Murray, dias antes do início do torneio de Roland Garros.

Djokovic, que está na suíça para a disputa do ATP 250 de Genebra, anunciou na semana passada o fim de sua parceria com Murray, com quem havia começado a trabalhar no início do ano, sem conseguir os resultados esperados.