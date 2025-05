China diz que apoia diálogo direto entre Rússia e Ucrânia para acabar com a guerra

"A China apoia todos os esforços que buscam alcançar a paz", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning.

A China afirmou nesta terça-feira (20) que apoia um diálogo direto entre Rússia e Ucrânia, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que ambos começarão "imediatamente" as negociações para uma trégua, após uma conversa telefônica com seu homólogo russo.

Trump prometeu durante a campanha eleitoral que acabaria em 24 horas com o conflito, iniciado em fevereiro de 2022, mas seus esforços, quatro meses após assumir o poder, ainda não apresentaram resultados.

O presidente russo, Vladimir Putin, qualificou a conversa com Trump na segunda-feira como "útil, muito instrutiva e muito franca".

Putin, no entanto, prosseguiu com um tom reservado e disse que estava disposto a trabalhar com a parte ucraniana em um memorando sobre um eventual acordo de paz futuro.

Também insistiu na necessidade de compromissos das duas partes.