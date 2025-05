Argentina encerra comissão investigadora de suposta fraude envolvendo Milei

A criptomoeda, que estava avaliada em US$ 0,01 (R$0,057 na cotação atual), foi negociada a cerca de US$ 5 (R$ 28) após a mensagem do presidente, e entrou em colapso após vendas generalizadas horas depois.

A comissão dissolvida era presidida pela chefe de assessores do Ministério da Justiça e operava no âmbito do Executivo, o que causou polêmica visto que o presidente estava envolvido no caso.

"Não tenho nada a esconder (...) Eu não promovi, eu difundi", declarou Milei à imprensa, a fim de elucidar suas responsabilidades. Ele acrescentou que "não estava ciente dos detalhes do projeto" da criptomoeda.

O caso desencadeou uma denúncia judicial e também está sendo investigado pela Justiça dos Estados Unidos.