Agentes do governo Trump buscam por migrantes em restaurantes de Washington

"As inspeções não são nada incomuns", diz Natasha Neely, que não sabe por que seu restaurante, onde "todos têm documentos", foi alvo.

De 6 a 9 de maio, as autoridades americanas "detiveram 189 imigrantes sem documentos e emitiram avisos de inspeção para 187 empresas locais durante uma operação intensificada de controle migratório visando estrangeiros criminosos que atuam em Washington e arredores", diz um comunicado da ICE, a agência de controle da imigração, divulgado na semana passada.

Na mesma tarde, apareceram na pizzaria em Capitol Hill, perto do Congresso, mas desta vez tinham um "aviso de inspeção", acrescentou.

"Agentes do Departamento de Segurança Interna se apresentaram primeiro em nossa sede de Dupont (...) Eles não tinham um mandado ou qualquer tipo de documentação, por isso foram recusados", disse à AFP Natasha Neely, vice-presidente dos restaurantes Pupatella, que possui várias unidades em Washington e arredores.

"As solicitações geralmente são feitas por e-mail" e são puramente "administrativas", explica.

O proprietário de um restaurante na capital, que recebeu a visita de agentes do Departamento de Segurança Interna há duas semanas, está preocupado.

"Não posso dar a eles alguns documentos que vieram buscar. Verei quais serão as consequências. Talvez eles me multem ou me mandem para a cadeia. Não sei", diz ele sob condição de anonimato.

"Sabemos que essas pessoas (o governo americano) não vão parar", afirmou.