Técnico do Ajax pede demissão após perda do título holandês para o PSV

Menos de 24 horas depois de perder o título do Campeonato Holandês para o PSV Eindhoven, em um final de temporada catastrófico, o técnico italiano Francesco Farioli pediu demissão do comando do Ajax nesta segunda-feira (19).

Apesar de ter contrato até 2027, Farioli "decidiu deixar o Ajax após uma profunda reflexão", anunciou o clube em comunicado.