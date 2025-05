Sindicato anuncia fim da greve que paralisou serviço de trens entre Nova Jersey e Nova York

O sindicato BLET decretou sua primeira paralisação em mais de 40 anos a partir da meia-noite de sexta-feira, devido à falta de acordo com a administradora do serviço, a empresa pública NJ Transit, em atender sua demanda de aumento salarial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Muitos passageiros da região foram pegos de surpresa e se viram obrigados a recorrer a outros meios de transporte para chegar a Nova York, como Uber ou Amtrak, o sistema ferroviário nacional, ambos consideravelmente mais caros.

NJ Transit e BLET anunciaram no domingo (18) em comunicados separados que alcançaram um "acordo provisório". As notas informam, no entanto, que o serviço de trens não seria retomado antes de aproximadamente 24 horas.

A autoridade de transporte informou que precisava do tempo "para inspecionar e preparar as vias, os vagões e outras infraestruturas antes de retomar o serviço programado completo".

Nenhuma parte revelou detalhes do acordo.