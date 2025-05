Sem provas, Trump insinua que câncer de Biden teria sido encoberto

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O democrata foi diagnosticado com um câncer agressivo, de 9 a 10 pontos na escala de Gleason, que avalia o comportamento dos tumores de próstata. De acordo com o gabinete do democrata, o câncer já se espalhou para os ossos.

Alguns tipos de câncer de próstata podem se espalhar rapidamente para outras partes do corpo, incluindo os ossos. Não é incomum que exames ou triagens anteriores não detectem sinais da doença.

"Não é raro que um homem receba o diagnóstico de uma forma metastática da doença na próstata mesmo fazendo exames anuais de rastreamento", afirmou Otis Brawley, professor de oncologia da Universidade Johns Hopkins.

O próprio Donald Trump havia se solidarizado com Joe Biden e desejado rápida recuperação em mensagem publicada nas redes sociais. Nesta segunda-feira, no entanto, ele endossou a teoria de que o seu adversário político teria escondido a doença enquanto era presidente.