Rússia se dispõe a trabalhar com Ucrânia em 'eventual tratado de paz', diz Putin

O presidente Vladimir Putin disse, nesta segunda-feira (19), que a Rússia está disposta a trabalhar com a Ucrânia em um "memorando" sobre "um eventual tratado de paz" entre os dois países, e considerou que as discussões com Kiev estão na "direção certa" após os diálogos infrutíferos em Istambul.

Putin também pediu à Ucrânia "compromissos que satisfaçam todas as partes", enquanto mantém demandas extremas desde o início da ofensiva de seu exército na Ucrânia, em fevereiro de 2022.