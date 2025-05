Reino Unido convoca embaixador iraniano após acusação de três de seus cidadãos por espionagem

O Reino Unido convocou o embaixador iraniano Seyed Ali Mousavi nesta segunda-feira (19) após a acusação de três cidadãos iranianos em Londres por espionagem, anunciou o Ministério das Relações Exteriores britânico.

Os três homens, com idades entre 39 e 55 anos, foram acusados de espionagem e preparação de atos violentos no Reino Unido e foram levados a um tribunal no sábado em Londres.