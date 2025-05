Presidente destituído da CBF joga toalha e abre caminho para sucessão

A eleição do novo presidente da entidade máxima do futebol brasileiro acontecerá um dia antes de o italiano Carlo Ancelotti assumir como treinador da Seleção Brasileira e anunciar a lista de convocados para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai.

Ednaldo já tinha sido destituído uma primeira vez em 2023 por supostas irregularidades em sua eleição, mas as pressões da Fifa e da Conmebol conseguiram recolocá-lo no cargo.

Na quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ) determinou a destituição de Ednaldo Rodrigues, de 71 anos, após declarar que um acordo firmado em janeiro e que o ratificava no cargo era "nulo" devido a suspeitas de falsificação de assinatura.

Várias personalidades criticaram sua inexperiência, como o renomado cronista Juca Kfouri, que assinalou que "seu currículo no futebol se limita a ser filho de cartola inexpressivo que durante 40 anos presidiu a federação de Roraima".

Por sua vez, o ex-jogador Ronaldo "Fenômeno" mostrou-se cético de que a troca de liderança acabe com as turbulências no seio da CBF.

"A gente vive um momento terrível, mas o mais impressionante é que a gente não vê uma luz no fim do tunel. Enquanto o estatuto da CBF for esse, com o poder concentrado nos 27 presidentes de federação, essa palhaçada vai continuar", disse o "Fenômeno" à TV Bandeirantes.