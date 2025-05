Portugal: a vitória da centro-direita, o avanço da direita radical e a derrocada da esquerda

Um dia depois da terceira eleição legislativa em três anos, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vai convocar os líderes dos partidos para consultas. O pleito não mudou o primeiro-ministro, já que Luís Montenegro segue no cargo em um governo minoritário, mas mostrou um avanço ainda maior do Chega, da direita radical, e o pior resultado para o Partido Socialista desde 1987. A coligação Aliança Democrática (AD), de centro-direita, conquistou 89 cadeiras na Assembleia Nacional, que tem 230 assentos. Apesar da vitória, a coligação de Montenegro ficou muito longe de uma maioria parlamentar e o primeiro-ministro segue vulnerável aos partidos de oposição que derrubaram seu governo em março, após menos de um ano no poder.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Os portugueses não querem mais eleições antecipadas", disse Montenegro, na noite de domingo, 18, em um apelo aos partidos de oposição para que o deixassem cumprir um mandato completo de quatro anos. "Todos nós precisamos ser capazes de falar uns com os outros e colocar o interesse nacional em primeiro lugar", disse ele. A coligação de Montenegro poderia fazer um acordo com o Chega para formar uma maioria, mas o primeiro-ministro reiterou o seu compromisso de não formar um governo com o partido da direita radical. Os portugueses foram chamados às urnas após Montenegro perder a confiança do Parlamento em março, devido a crescentes dúvidas sobre as atividades comerciais de sua família.

O início da crise política começou com uma denúncia envolvendo uma empresa de consultoria chamada Spinumviva, que é da família de Montenegro. A companhia teria recebido pagamentos de um grupo de cassinos, o que gerou dúvidas sobre possíveis conflitos de interesse devido à posição de Montenegro. O primeiro-ministro negou as acusações e disse que vendeu sua parte da empresa a sua esposa. O resultado do Chega quebrou com o domínio dos partidos tradicionais, em uma tendência semelhante ao que ocorreu com legendas da direita radical na França, Itália e Alemanha. Nos últimos 50 anos, os Sociais-Democratas e o Partido Socialista, de centro-esquerda, têm alternado o poder em Portugal.

O Chega conquistou o mesmo número de assentos que os Socialistas - 58 - e ainda pode conquistar o segundo lugar quando os quatro assentos restantes, decididos por eleitores que moram fora de Portugal, forem atribuídos nos próximos dias. "O sistema bipartidário acabou", disse Ventura, que atuou como advogado e comentarista de futebol antes de entrar na política. O Chega disputou sua primeira eleição há apenas seis anos, quando conquistou uma cadeira, e se alimentou da insatisfação com os partidos tradicionais mais moderados.

Com o slogan "Salve Portugal", o partido se descreve como uma legenda nacionalista e tem se concentrado em conter a imigração e combater a corrupção, que tem contribuído com a ascensão do Chega, devido a vários escândalos envolvendo políticos tradicionais nos últimos anos. A corrupção também afetou o próprio Chega, já que um de seus parlamentares é suspeito de roubar malas do aeroporto de Lisboa e vender o conteúdo online, e outro supostamente falsificou a assinatura de uma mulher falecida. Ambos renunciaram. Imigração